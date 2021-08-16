Karabük'te alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti veriliyor

Karabük'te alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında vatandaşlar, randevu almadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olabiliyor.

Karabük'te alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında vatandaşlar, randevu almadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağışıklığın oluşmasında Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde aşı uygulama noktası oluşturdu.

Uygulama alanına gelen vatandaşlara burada randevusuz aşı olabilme imkanı sunan ekipler, 281 bine ulaşan aşı sayısını artırmak için mücadele ediyor.

Alışveriş merkezindeki aşı uygulama noktasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, gazetecilere, aşı çalışmalarının ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Mavi kategorideki iller arasına girmek için gayret gösterdiklerini belirten Sarı, "Bugün alışveriş merkezinde ve Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda randevusuz aşı uygulaması başlattık. Tüm vatandaşlarımızı aşı noktalarına bekliyoruz." dedi.

Sarı, Karabük'te vakti gelmesine rağmen ikinci doz aşısını yaptırmamış yaklaşık 10 bin kişi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu salgın hastalığı bir an evvel milletçe atlatmak istiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların pek çoğu ya hiç aşısını olmamış olanlar ya da ikinci doz aşısını olmamış insanlar. Göz göre göre insanımızın bu sıkıntılara düşmesini arzu etmeyiz. Yeni gelişen varyantlar, aşısız olanları daha fazla etkiliyor. Aşısını tamamlamamış olanlar da tehlike altında. Aşı hakkı doğan herkesin bir an önce aşısını tamamlamasını ve geleceğe güvenle bakmasını arzu ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu