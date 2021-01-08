Karabük'te akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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Karabük'te akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

08.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:37
Karabük'te akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te, Türk Telekom'a ait santrallerden akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te, Türk Telekom'a ait santrallerden akü çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede Türk Telekom'a ait santrallerden akü çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Beş ayrı santralden 40 akünün çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli M.A. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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