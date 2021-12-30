Karabük'te AK Parti teşkilatlarından sendikalara ziyaret

KARABÜK (AA) - Ak Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve teşkilat üyeleri, ildeki sendika temsilcilerini ziyaret etti.

Heyet, Türkiye Kamu-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların Karabük temsilciliklerine giderek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, AK Parti olarak sivil toplum alanına çok önem verdiklerini, özverili çalışmalarını da dikkatle takip ettiklerini ifade etti.???????

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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