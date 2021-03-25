Karabük'te AK Parti eski milletvekili Osman Kahveci adına hatıra ormanı oluşturuldu
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Karabük'te AK Parti eski milletvekili Osman Kahveci adına hatıra ormanı oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te AK Parti eski milletvekili Osman Kahveci adına hatıra ormanı oluşturuldu

Karabük'te, 24. ve 25. dönem AK Parti eski milletvekili ve eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci adına oluşturulan hatıra ormanına 1750 fidan dikildi.

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Karabük'te, 24. ve 25. dönem AK Parti eski milletvekili ve eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci adına oluşturulan hatıra ormanına 1750 fidan dikildi.

Yenice yolu üzerindeki alanda açılış dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kahveci, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde dünyanın hiçbir ülkesinde ağaç dikme programı yapılmadığını ama bu özel günün Türkiye'de ağaç bayramı gibi kutlandığını, bununla ne kadar övünülse az olduğunu söyledi.

Dünyada yıllar içinde ormanların yok edildiğine dikkati çeken Kahveci, "Başta şehitlerimiz olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde sayısız hatıra ormanları kurdurduk. Bugün benim adıma böyle bir orman kurulması, beni fevkalade duygulandırdı." dedi.

Kahveci, orman teşkilatının son yıllardaki değişime ve gelişime ayak uydurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orman teşkilatı, kendisini son teknolojilere en hızlı adapte eden bir kurum noktasında. Antalya, Mersin ve Adana orman yangını açısından nasıl kırımızı bölgemizse Karabük de kırmızı bölgedir. Bölgenin yangın üssü olarak Karabük seçildi. Karabük'ün en büyük özelliklerinden birisi, orman varlığı açısından vilayetlerimiz içerisinde ilk başta gelmesi. Neredeyse yüzde 75-76'sı orman. Karabük orman zengini."

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da Türk milletinin ağaç sevgisinin ezelden geldiğini ve ebede kadar süreceğini anlattı.

Dünyanın kaynaklarının sonsuz olmadığını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Orman yangınları, ormanlarımızın geleceği açısından önemli bir sorun olmaktadır. Ufak bir dikkatsizlik, büyük zarar ve sonuçlar doğurmaktadır. Ormanlar hepimizin ilgi ve sevgisiyle yaşatılacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 21 dekar alanda oluşturulan hatıra ormanına 1750 fidan dikildi.

Etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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