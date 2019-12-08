Karabük'te AK Parti delege seçimi tamamlandı

08.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:58

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimlerinde 400 delege belirlendi.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Teşkilat olarak demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bıraktıklarını belirten Altınöz, şunları kaydetti:

"Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimiz de sükunet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik."

Kaynak: AA