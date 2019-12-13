Karabük'te "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği

13.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:54

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Çebioğlu Twin Towers'ta kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için kermes düzenlendi. Kermes katılan kadın üreticiler, el işi ürünleri kurdukları stantlarda satışa sundu.

İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evlerinde üretim yapan girişimci kadınlara destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak kermes etkinliğinin düzenlendiğini söyledi.

Tamamıyla kadınların ürettiği ürünlerin tanıtıldığı kermesin iki gün boyunca süreceğini belirten Öksüzoğlu, şunları kaydetti:

"AK kadınlar olarak Karabük'te Yerli Malı Haftası dolayısıyla kadınların kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri tanıtmak için bu kermesle pazar oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde kadınlarımız ev ekonomilerine az yada çok faydası olur. Buradaki amacımız kadınlarımızı cesaretlendirerek iyi bir yerlere getirmektir."

İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri stantları gezdi.

Kaynak: AA