Karabük'te ahşap cami yandı
KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyünde ahşap cami, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyünde ahşap cami, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yenice'ye bağlı Gökbel köyündeki Ustaoğlu Mahallesi Camii'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ahşap cami kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.