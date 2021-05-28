Karabük'te ahırdaki 35 küçükbaş havyanın telef olmasına inceleme
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Karabük'te ahırdaki 35 küçükbaş havyanın telef olmasına inceleme

Karabük'te ahırdaki 35 küçükbaş havyanın telef olmasına inceleme
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, ahırdaki 35 küçükbaş hayvanın telef olmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, ahırdaki 35 küçükbaş hayvanın telef olmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Hamzalar köyü Seviller Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Kayabaşı'na ait 35 kuzu bir süre önce rahatsızlandı.

Hayvanlarının bir bir telef olduğunu gören Kayabaşı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Köye gelen ekipler, telef olan hayvanlardan numune aldı, ahırda incelemede bulundu.

"Henüz bir sonuç alamadık"

Ali Kayabaşı, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, son iki ayda kuzularının henüz belirlenemeyen nedenle telef olduğunu söyledi.

Yetkili kurumlara müracaat ettiklerini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını aktaran Kayabaşı, "Elimizde somut bir veri olmadığı için kimseyi suçlayamıyoruz. 151 koyunum daha var, onların da ölmesinden korkuyorum. Onlarda şu anda kırgın." diye konuştu.

Kayabaşı, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmalarını istedi.

Karabük Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İsmail Bahçe ise konuyla yakından ilgilendiklerini dile getirerek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler aldı. Sonuçları bekliyoruz. Yedikleri yemden olduğunu tahmin ediyoruz ama tahlil sonuçları çıkmadan net bir şey söylemek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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