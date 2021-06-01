Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu, itfaiyeciler kurtardı.

Karabük'te ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu, itfaiyeciler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Çamkent Ormanı'nda "Zuzu" isimli kedi yavrusu çam ağacına tırmandı.

Kediyi ağaçtan indiremeyen sahibi, Karabük Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca itfaiye aracıyla ulaşamadı.

Bunun üzerine ağaca tırmanan bir itfaiye eri, kedi yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti.

Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu yanına tırmanarak ulaşan itfaiyeci kurtardı - Haberler
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