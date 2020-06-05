Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
05.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:05
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, V.M. idaresindeki 78 BC 940 plakalı otomobil, Yazıköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki S.M. ve T.M. yaralandı.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA