Karabük'te Afrin Şehidi Dunca Adına Fidan Dikildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından hayata geçirilen "Kampüsteki Fidanım" kampanyası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca için fidan dikildi.

KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere yönelik sosyal medya üzerinden "Kampüsteki Fidanım" kampanyası kapsamında KBÜ'ye ait bir noktadan çekilmiş fotoğraf paylaşılarak öğrencilerin çekilen yeri bilmesi istendi.

Doğru cevabı veren öğrenciler arasında yapılan çekilişle öğrencinin adına Demir Çelik Kampüsü'ne fidan dikiliyor.

Kampanyanın ilk talihlisi KBÜ Bilgisayar Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Anıl Durgun, dikilecek fidanın kendi adına değil Afrin'in son şehidi Piyade Binbaşı Mithat Dunca anısına dikilmesini istedi.

Durgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın çok güzel olduğunu, bundan sonra da kazanacak arkadaşlarının fidanı kendi adına değil, şehitlerin anısına dikmelerinin çok güzel olacağını söyledi.

Durgun'un fidanı, kendisinin katılımıyla Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca anısına Demir Çelik Kampüsü'nde bulunan "Şehitler Fidanlığı"na dikildi.

Fidanın üzerine şehidin adının yazıldığı ağaç kartını da bağlayan Durgun'a, sertifika verildi.