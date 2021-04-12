Karabük'te AFAD önderliğinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Karabük'te AFAD önderliğinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te AFAD önderliğinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karabük'te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önderliğinde 26 hizmet grubunun katılımıyla gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük'te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önderliğinde 26 hizmet grubunun katılımıyla gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adatepe Mahallesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tatbikata, polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Senaryo gereği, kentte 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, AFAD koordinasyonunda eğitimli köpeklerle enkaz altında kalanları aradı.

Enkazdan çıkarılan biri çocuk 2 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Depremin ardından çıkan yangına ise itfaiye müdahale etti.

Tatbikatın ikinci aşamasında, AFAD'a Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal gaz sızıntısı ihbarı ulaştı.

Koruyucu elbiselerini giyen ekipler, hastanedeki yaralıyı dışarı çıkardı. Hastane çatısında mahsur kalan 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin izlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Tatbikatlar devam edecek"

Alanda kurulu çadır kenti ziyaret eden Vali Gürel, gazetecilere, zaman zaman haberli ya da habersiz yaptıkları tatbikatların amacının, ekiplerin olası depreme hazır olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Görevlilerin, sırasıyla neler yapması gerektiğini bu tatbikatla bir kez daha öğrendiğini vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. AFAD Müdürlüğümüz belli aralıklarla bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Özellikle kamu kurumlarından başlamak üzere eğitimler verilmekte. Bir depremde, sel afetinde, bir heyelanda ya da başka bir afette neler yapılması gerektiğini vatandaşlarımızın öğrenmesi, aynı zamanda buraya müdahale edecek yetkili kurumların, çalışanların da eğitilmesiyle alakalı çalışmalar yapılmakta. Tatbikatın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimizi dinamik, hazır tutmak adına bu tatbikatlar devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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