Karabük'te AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi
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Karabük'te AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi

Karabük'te AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) eğitimi tamamlayan 190 gönüllü arasındaki 20 kişilik iki gruba Yenice Ihlamur Teras'ta saha eğitimi verildi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) eğitimi tamamlayan 190 gönüllü arasındaki 20 kişilik iki gruba Yenice Ihlamur Teras'ta saha eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, yaptığı açıklamada, saha eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülerin ilk yardım kursunu aldıktan sonra uzman AFAD gönüllüsü olarak herhangi bir afet ve acil durumda vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi.

Saha eğitimlerine katılanlara, emekleri ve duyarlılıkları için teşekkür eden Erbay, en kısa zamanda uzman AFAD gönüllüsü olmalarını temenni etti.

Erbay, gönüllülerle 16 kilometre intikal yürüyüşü de yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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