Karabük'te adayların YKS maratonu

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi, bazıları ise trafik polisi aracıyla sınava yetiştirildi.

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi, bazıları ise trafik polisi aracıyla sınava yetiştirildi.

Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek bazı öğrenciler sınava dakikalar kala koşarak geldi. Kampüs girişinde bekleyen servis araçları ve belediyeye ait midibüslerle, geç kalan bazı öğrencilerde trafik polisi aracıyla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Güvenlik noktasındaki kulübeye bıraktığı çantasında kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan öğrencinin yardımına ise servis şoförü koştu. Servis şoförü güvenlik görevlisinden aldığı kimliği aracıyla öğrencinin gireceği sınav salonuna götürdü. Bir adayın annesi ise kızına su vermek için dakikalarca elindeki poşetle koşarak yetişmeye çalıştı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise dua okuyarak çocuklarını bekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı