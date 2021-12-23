Aç kalan tilki şehre indi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezinde bulunan bir parka geldi.
Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.
Tilkiyi fark eden bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı.