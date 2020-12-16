Karabük'te kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te kaçak tütün operasyonu

16.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:41
Karabük'te kaçak tütün operasyonu

Karabük'te, jandarma tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te, jandarma tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde kaçak tütün ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. G.Ö.'nün evinde yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 92 gram açık tütün, 8 bin dal içi dolu makaron sigara, bin 600 dal içi boş makaron sigara ve 12 bin 800 adet sigara paketleme poşeti ele geçirildi.

Şüpheli G.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
Çanakkale'de 79,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Çanakkale'de 79,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Defne Samyeli Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ankara Samsun Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te kaçak tütün operasyonu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:46:24. #1.14#
title