Karabük'te 90 Sürücüden 45'ine Ceza Kesildi

Karabük'te, trafik ekiplerinin denetiminde 90 araç durdurulurken, 45 sürücüye 10 bin 580 lira ceza kesildi.

Kazaların yoğun yaşandığı Karabük-Safranbolu çevre yolunda trafik denetimi yapıldı. 1,5 saat süren denetimlerde 90 araç durdurulurken, 45 sürücüye toplam 10 bin 580 lira ceza kesildi. 7 araç ise trafikten men edildi. Bazı sürücüler cezadan kurtulmak için polisi ikna etmeye çalıştı. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, amaçlarının vatandaşlara ceza yazmak olmadığını, sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek,"Yaralanmalı ve ölümlü kazaların sayısını nasıl azaltabilirizin hesabındayız. Görüyoruz ki birçok araçta muayene eksikliği mevcut. Bunların düzeltilmesi hem sağlıklı bir seyehatı sağlayacak hem de kaza riskini azaltacak. Yıl içerisinde muayenesi, sigortası olmayan araçlarla ve emniyet kemeri ile ilgili olarak çok sık denetim yapacağız. Bunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA