Karabük'te 82 saatte 76 bin 500 TL para cezası kesildi

Karabük'te 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 85 kişiye 76 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 85 kişiye 76 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bu hafta 23 Nisan'ı da kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü 05.00 saatlerinde sona erdi.

Karabük Valiliği, 82 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında karantina ve maske yasağına uymayan 85 kişiye 76 bin 500 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı