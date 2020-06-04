Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi
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Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi -2 farklı bölgedeki inşaat şantiyesinde 18 işçi karantina altında Karabük'te son 8 gün içinde Korona Virüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.

04.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:56

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

-2 farklı bölgedeki inşaat şantiyesinde 18 işçi karantina altında

KARABÜK - Karabük'te son 8 gün içinde Korona Virüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Karabük'te 28 Mayıs'tan itibaren yeniden görülmeye başlayan vakalar sonucu pozitif sayısı 6 olurken, Yenice ilçesinde TOKİ inşaatında 2 ayrı şantiyede çalışan toplam 18 işçi ise karantina altında tutuluyor.

Bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep'ten dönen işçide Korona virüs tespit edilmesinin ardından ilçedeki 2 ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışlar yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi. Özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Covid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.

Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi Korona Virüs'e yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 180 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: İHA

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