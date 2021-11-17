Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Karabük'te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ileri sürülen N.G, A.S, H.M, S.A, N.Ç, D.K ve M.B gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title