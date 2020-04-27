Karabük'te 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla PTT tarafından 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı.

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla PTT tarafından 7 bin 500 kişiye maske dağıtıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla 20-65 yaş arkasındaki vatandaşlara evlerinde ücretsiz maske dağıtımına başlandığı belirtildi.

Maske talep eden vatandaşların e-Devlet sistemine girerek talep formunu doldurması ve adres bilgilerini yazması gerektiği ifade edilen açıklamada, müracaat eden 7 bin 500 kişiye PTT tarafından maskeleri evlerinde teslim edildiği kaydedildi.

Bundan sonrada maskelerin geldikçe dağıtılmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı, eczanelerden de tedarik edilebilmekte. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi ile eczanelere müracaat eden vatandaşlarımıza sistem üzerinden yapılacak kontrollerde alması uygun görülenlere haftalık maskeleri verilecek, vatandaşlarımızın her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunuyor. Ayrıca Karabük Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıklarımız tarafından şehrimizin ve ilçelerimizin belirli yerlerinde maske dağıtımı gerçekleştirilmektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA