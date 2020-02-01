Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor
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Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

01.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:45
Karabük'te 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor

'te yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, 'da 8 ve 'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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