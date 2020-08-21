Karabük'te 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altına düğün kısıtlaması getirildi Karabük Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocuklara düğün kısıtlamalarının getirildiğini açıkladı.

Karabük Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocuklara düğün kısıtlamalarının getirildiğini açıkladı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte hasta ve temaslı kişi sayısı ağır hasta yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların oranının düzenli olarak takip edilmesi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda Covid-19 hastalarının yayılımını önlemek amacıyla tedbirler alındığını duyurdu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, "İl genelinde yapılmakta olan düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan sadece gelin ve damadın 1. derece yakınları ile dedeleri babaannesi anneannesi amcası dayısı teyzesi halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımını izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan kentte 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, iş yeri sahipleri hariç, 65 yaş ve üzerin vatandaşların 08.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arası toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlanırken, saat 16.00'dan itibaren pazar alanlarına girmesi yasaklandı.

Hastalığın bulaştırıcılığı önlemek amacıyla 15 yaş ve altındaki çocuklara da kısıtlamaların getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine 1. ve 2. derece yakınları hariç katılımların yasaklandığı belirtildi.

Düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi merasimlerden kaynaklı yayılımı önlemek amacıyla kapalı ve açık salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saat olacak şekilde belirlenmesine ve köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramların yapılmamasına karar verildiği ifade edildi.

Düğünlerde konvoyların en fazla 10 araçla ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılmasına müsaade edildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde İzolasyon yükümlülüğünü ihlal eden vatandaşlarımızın apartman/site yöneticisi ve muhtarlar tarafından ilgili birimlere bildirilmesine, tespit edilen kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3150 TL para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir." - KARABÜK

Kaynak: İHA