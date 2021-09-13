64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bağ evinde kalan 64 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Karabük'te bağ evinde kalan 64 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Kapullu Mahallesi Soğuksu mevkisindeki bağ evinde kalan Hidayet Maden'den (64) haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve giren ekipler, Maden'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Maden'in öldüğünü belirledi.

Maden'in cesedi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 64 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:56:41. #1.11#