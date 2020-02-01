Karabük'te 60 köy ulaşıma açıldı
Karabük'te kapalı 67 köyden 60'ı ulaşıma açıldı.
01.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:37
Karabük'te kapalı 67 köyden 60'ı ulaşıma açıldı.
Karabük'te dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte 67 köy yoluma ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalarla kapalı 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı.
Özel İdare ekipleri kapalı 7 köy yolunun ulaşıma açılması için 6 greyder, bir kar bıçaklı kamyon, 2 dozer, 4 kamyonetle çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA