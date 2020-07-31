Karabük'te 60 günde Covid-19 vak'a sayısı 532'ye yükseldi
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Karabük'te 60 günde Covid-19 vak'a sayısı 532'ye yükseldi

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 60 günde 532'ye yükselirken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 19'a ulaştı.

Karabük'te 60 günde Covid-19 vak'a sayısı 532'ye yükseldi
31.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:36

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 60 günde 532'ye yükselirken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 19'a ulaştı.

Karabük'te Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 712 oldu. Bu süreçte 19 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 651 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından kentteki hızlı vak'a artışları görüldü. 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı 532 oldu. Tablonun her geçen gün ağırlaşması, kentteki vatandaşları tedirgin ederken, kent genelinde Mart- Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 13 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, "Şu an hastanemizde 42 korona virüslü pozitif hastamız tedavi görüyor. Bu hastalarımızdan 4'ü yoğun bakımda takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan biri ise entübe durumda" ifadeleri kullanıldı.

(Yasin Erdem/İHA)

Kaynak: İHA

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