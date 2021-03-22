Karabük'te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi
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Karabük'te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi

22.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:52
Karabük'te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi

Karabük'te elindeki poşette binlerce adet içi dolu makaron ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te elindeki poşette binlerce adet içi dolu makaron ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ilçeye bağlı bir köyde devriye attığı sırada bir kişiyi şüpheli davranışları üzerine durdurdu. Şüphelinin elindeki poşette 6 bin 900 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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