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6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla senaryo gereği 6.5 büyüklüğündeki deprem senaryosunun uygulandığı tatbikat yapıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla senaryo gereği 6.5 büyüklüğündeki deprem senaryosunun uygulandığı tatbikat yapıldı.

Karabük AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında tatbikat yapıldı. Senaryo gereği 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirirken AFAD ekipleri, enkaz altında kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı. Gerçeği aratmayan tatbikatta iki katlı binanın çökmesiyle enkazdaki vatandaşlara jandarma arama kurtarma köpeği ulaşırken, yaralılar ambulanslarla sahra hastanesine taşındı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tahliye çalışmalarının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Gerçekleştirilen tatbikatlarla kurumların hızlı ve etkin bir şekilde hareket edebilmesini sağladıklarını belirten Gürel, bu yıl çok sayıda tatbikat gerçekleştireceklerini ifade etti.

(Rıdvan Bostancı/ İHA)

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tatbikat, Karabük, Mart, Güncel, Haberler

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