Karabük'te 565 sentetik hap ele geçirildi
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Karabük'te 565 sentetik hap ele geçirildi

22.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:34
Karabük'te 565 sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 565 sentetik hap ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 565 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumayanı köyünde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, dedektör köpek "Radar"ın da katıldığı operasyonda 565 sentetik hap ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde yürüttüğü çalışma sonucunda ise 6 bin 900 makaron ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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