Karabük'te 565 sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 565 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumayanı köyünde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, dedektör köpek "Radar"ın da katıldığı operasyonda 565 sentetik hap ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde yürüttüğü çalışma sonucunda ise 6 bin 900 makaron ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu