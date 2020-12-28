Karabük'te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL ceza kesildi

28.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:12
Karabük'te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL ceza kesildi

Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 25 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 35 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.

Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL para cezası kesildiği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Domagoj Vida
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL ceza kesildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:11:31. #1.14#
title