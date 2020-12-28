Karabük'te 56 saatlik kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL ceza kesildi

Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 25 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 35 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.

Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 35 kişiye 36 bin 900 TL para cezası kesildiği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı