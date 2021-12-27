KARABÜK'TE 54 OKULDA KÜTÜPHANE AÇILDI

KARABÜK (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Karabük'te 54 okulun kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük'te 54 kütüphanenin toplu açılış töreni gerçekleşti. Şehit Mehmet Esen Ortaokulu'nda gerçekleşen açılışa Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçelerdeki okulların da video konferans sistemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, 'Bütün Türkiye'de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında çok önemli bir adım atıldı. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 54 kütüphanemizi açılışını yapacak hale getirdik. Artık Karabük'te kütüphanesiz okul kalmamış oldu.? diye konuştu.

Açılış sonrası Şehit Mehmet Esen Ortaokulu içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Fuat Gürel, burada bulunan öğrencilerle birlikte kitap okudu ve sohbet etti.