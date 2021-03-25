Karabük'te 54 bin 609 doz aşılama yapıldı
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Karabük'te 54 bin 609 doz aşılama yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te 54 bin 609 doz aşılama yapıldı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 54 bin 609 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 54 bin 609 doz aşı uygulandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kentte toplam 54 bin 609 doz aşı uygulaması yapıldığı belirtilerek, "31 bin 826 kişiye birinci doz, 22 bin 783 kişiye de ikinci doz aşı uygulaması yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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