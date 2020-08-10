Karabük'te 524 TYP personeli alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te 524 TYP personeli alınacak

Karabük Çalıma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Çalış, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 425 temizlik ve 99 güvenlikçi olmak üzere toplamda 524 geçici personel alınacağını açıkladı.

Karabük'te 524 TYP personeli alınacak
10.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:18

Karabük Çalıma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Çalış, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 425 temizlik ve 99 güvenlikçi olmak üzere toplamda 524 geçici personel alınacağını açıkladı.

İl Müdürü Çalış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanaatleri ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda Karabük adına açılan 524 kişilik TYP başvurularının 11-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İŞKUR E-Şube üzerinden ve Alo 170 üzerinden alınacağını belirtti.

Başvuru yapacak vatandaşların belirtilen şartları detaylıca incelemesi gerektiğini, Covid-19 tedbirleri kapsamında, halk sağlığını da dikkate alarak; başvuruların sadece İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden yapılabileceğini, kurumdan ayrıca başvuru alınmayacağını ifade eden Çalış, "Programa başvuru yapacak adaylarda; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinde sigortalı çalışan ve vergi mükellefi olmamak, emekli, malul aylığı almıyor olmak, Karabük il genelinde ikamet ediyor olmak, öğrenci olmamak (Açık Öğretim Üniversitesi ve Açık Lise öğrencileri hariç) şartları aranacak. Ayrıca 2019 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına 'TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği' ve 'ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin bir buçuk katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı' düzenlenmiştir. Başvuranların noter kurası 19.08.2020 tarihinde çekilecek olup, asil seçilen kişiler 25.08.2020 tarihinde belirtilen okullarda Toplum Yararı Program kapsamında çalışmaya başlayacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Karabük'te 524 TYP personeli alınacak - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:50:32. #1.15#
title