Karabük'te 5 köpek ve bir koyunun ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı
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Karabük'te 5 köpek ve bir koyunun ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

18.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:48
Karabük'te 5 köpek ve bir koyunun ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 köpek ve bir koyun ölü bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 köpek ve bir koyun ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sat köyü yakınlarında telef olmuş 5 köpek ve bir koyunu gören Fehmi Coşkun, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler inceleme başlattı.

Fehmi Coşkun, yaptığı açıklamada, "Köy yollarında güvenlik kameraları var. Onlara bakılıyor. Kim yaptıysa bulunmasını istiyoruz. Zehirlenmiş olabilirler. Onların da canı var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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