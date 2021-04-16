Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
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Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Sağlık

Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir apartman, birden fazla Covid-19 pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina altına alındı.

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Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir apartman, birden fazla Covid-19 pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina altına alındı.

Atatürk Mahallesi Devrim Sokak üzerindeki bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanda birden fazla Covid-19 pozitif vakaları tespit edildi. Safranbolu Kaymakamlığı vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken 15 Nisan günü saat 19.00'da başlayan karantina, 25 Nisan saat 19.00'da sona erecek.

Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı
Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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