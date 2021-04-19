Karabük'te 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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Karabük'te 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Karabük'te 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı bir köyde sahte deterjan satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında bir şüphelinin aracında yapılan aramada, farklı markalarda sahte olduğu değerlendirilen 470 kilogram toz deterjan ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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