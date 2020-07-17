Karabük'te 46 günde Covid-19 vak'a sayısı 427'ye yükseldi
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Karabük'te 46 günde Covid-19 vak'a sayısı 427'ye yükseldi

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 427'ye yükseldi.

Karabük'te 46 günde Covid-19 vak'a sayısı 427'ye yükseldi
17.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:15

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 427'ye yükseldi.

Karabük'te Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 607 oldu. Bu süreçte 16 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 486 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından kentteki hızlı vak'a artışları görüldü. 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı 427 oldu. Tablonun her geçen gün ağırlaşması, kentteki vatandaşları tedirgin ederken, kent genelinde Mart- Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 12 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, "Şu an hastanemizde 105 Covid-19 pozitif hastamız tedavi görüyor. Bu hastalarımızdan 7'si yoğun bakımda takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan 2'si ise entübe durumda" ifadeleri kullanıldı.

"Korona virüse bitmiş gözüyle baktılar"

Geçimini boyacılık yaparak sağlayan Recep Çolak, 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesinin ardından insanların korona virüsü bitmiş bir hastalık olarak gördüklerini belirterek, "Hele hele gençlerimiz yani hiç dikkate almıyorlar. 'Nasıl olsa biz genciz bize bir şey olmaz' düşüncesi ile hareket ettiklerini sanıyorum ama onlara olmasa da, anasını, babasını, sevdiklerini bu etkileyebilir. Çok yanlış yapıyorlar. Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara gençlerimizin daha fazla dikkat etmesi lazım. Genelde yaşlılarımızın da mümkün oldukça, işi olmadığı müddetçe evlerinden çıkmamaları kalabalık ortama girmemelerini ben kendim adıma tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'Maske takmayanların ayakkabılarını boyamıyor'

Çalışırken korona virüs önlemlerini aldığını ifade eden Çolak, "Mümkün oldukça maskemi takmaya çalışıyorum. Buraya da mesafeni koru yazısını yazdım. Mümkün oldukça biraz daha uzak durmaya çalışıyorum. Maske takmayanları ben bir boyacı olarak buraya oturtmadan ayakkabılarını boyamamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Vak'a sayılarındaki hızlı artışın kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Çolak, "Bu sayıları daha çok yukarı çıkartmaktansa aşağıya indirmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kentteki hızlı artışının sebebinin insanların tedbirsiz davranmalarından kaynaklandığını hatırlatan Yaşar Toker ise, "Şu an da burada 3 tane temel var. Burada dikkat edeceğimiz birincisi maske. En önemlisi maske. Çünkü bu virüs burun ve ağızdan girdiği için sıkıntı. Ellerimizi her parayla oynadığımız zaman kesinlikle yıkıyoruz. Bunlara dikkat ettikten sonra, mesafeyi de koruduktan sonra korona virüs sayısının düşeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

1 Haziran itibariyle vak'a sayısının çok arttığını söyleyen Toker, hızlı artışın kendilerini tedirgin ettiğini ve korona virüste ikinci dalganın geldiğini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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