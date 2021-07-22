Karabük'te 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriyeli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen ve bir süre fark edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.