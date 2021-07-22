Karabük'te 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriyeli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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Karabük'te 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriyeli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriyeli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen ve bir süre fark edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te bir apartmanın 4'üncü katından düşen ve bir süre fark edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

75. Yıl Mahallesi Derya Sitesi'nde, yaklaşık 1,5 ay önce, oturduğu apartmanın bahçesinde kanlar içinde bulunan ve 4'üncü kattan düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu 4 yaşındaki Fateih Dondous, tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu aile, 10 Haziran'da 4 yaşındaki kızları Fateih Dondous'un evde olmadığını fark etmiş, bir süre aradıkları kızlarını apartmanın arka bahçesinde, yerde kanlar içinde bulmuştu.

Evin penceresinden düştüğü iddia edilen küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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