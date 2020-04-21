Karabük'te 4 milyon 297 bin lira buzağı desteği ödemesi yapılacak AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük'te 2 bin 928 işletmeye 4 milyon 297 bin 650 lira buzağı desteği ödemesi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük'te 2 bin 928 işletmeye 4 milyon 297 bin 650 lira buzağı desteği ödemesi yapılacağını bildirdi. Altınöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. İl genelinde 2 bin 928 işletmeye 4 milyon 297 bin 650 lira buzağı desteği ödeneceğini kaydeden Altınöz, üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaynak: AA