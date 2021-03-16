Karabük'te 4 maganda tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te 4 maganda tutuklandı

16.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:26
Karabük'te 4 maganda tutuklandı

Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu cadde üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan A.İ.T ve Ü.K ile M.A. ve G.B. isimli şahıslar arasında silahlar konuştu. Şüphelilerin birbirine açtıkları ateş sonucunda yaralanan olmazken, kurşunlar Abdullah Tekoğlu isimli vatandaşın evinin yatak odasına isabet etti.

Tekoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelenen güvenlik kameraları sonrası ekipler şüphelilerin A.İ.T, Ü.K, M.A. ve G.B. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Karabük'te 4 maganda tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Birol Güven Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te 4 maganda tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 23:27:30. #1.15#
title