Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te 4 ayrı iş yerinde hırsızlık: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Karabük'te 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük'te 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'te 29 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Ö, C.E.K, E.G, A.C.A ve E.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karabük, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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