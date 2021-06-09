Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
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Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu jandarma kavşağı ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için bir araç aniden durdu. Bu sırada aynı istikametten seyreden D.E. idaresindeki BMW marka 34 DFD 849 plaka otomobil de yavaşlayınca arkasından gelen İ.G. idaresindeki Renault marka 06 FM 1710 plaka otomobil arkadan çarptı. Aynı istikametten gelen A.T. idaresindeki Citroen marka 78 SK 563 plaka hafif ticari araç da duramayınca önündeki araca çarpınca, ona da arkadan gelip duramayan sürücü R.K. idaresindeki Volkswagen marka 16 ECR 57 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 ECR 57 plaka sayılı araçta yolcu olarak bulunan C.K. ve G.K. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucu kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Karabük'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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