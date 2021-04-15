Karabük'te 300 bin TL'lik hırsızlık, 4 şüpheli yakalandı
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Karabük'te 300 bin TL'lik hırsızlık, 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te 300 bin TL'lik hırsızlık, 4 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı bir köyde 3 gün önce hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü kıskıvrak yakalandı.

1 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ederken köyden çalınan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 1'er adet tam otomatik tomruk arabası, tomruk yürütme aparatı, ayaklı matkap, şerit makinesi, tomruk biçme makinesi ve çoklu yan alma makinesi sahibine teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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