Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi

15.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:58
Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan denetimde 30,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan denetimde 30,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşil Mahalle'de yürütülen çalışmalar sonucunda M.A'nın yasa dışı içki üretimi yaptığını tespit etti.

Ekiplerce M.A'nın iş yerinde, evinde ve aracında yapılan aramada 0,5 litrelik pet şişeler içinde 30,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı içki üretimi olaylarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Özer Cansu Dere Sezen Aksu Seda Sayan
Spor Samatta Metin Oktay Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 15:58:29. #1.15#
title