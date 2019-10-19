Karabük'te 3. Safran Festivali

19.10.2019 14:28

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "3. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında hasat gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çavuş üzümü ve Safranbolu safranının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

2000'li yıllardan bu yana safran hasadını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Ayvalık, "Bu yıl üçüncüsü yapılan safran festivali çok önemlidir. Biz safranla ilgili güzel çalışmalar yaptık. Çalışmaları iki kitap haline getirdik." dedi.

Ayvalık, bu yıl 20 kilogram safran üretimi hedeflediklerini ifade ederek, "Gönlümüzden geçen bu üretimi artırmak. Verimi de kaliteli bir şekilde ileriye taşımak istiyoruz. Bunu da en güzel şekilde yapacağız. Şu an safranın, ekiminden hasadına kadar olan bütün aşamalarında makinelerimiz var. İnşallah verimli bir yıl geçiririz." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de gelecek nesillerin Safranbolu'yu, korumacılık bilinciyle tanıması gerektiğini anlattı.

Festivallerin tanıtım adına önemli olduğunu dile getiren Köse, "Üretim ve tanıtım anlamında safranın hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Safranın turizme çok büyük katkısı var. Safran hasadı için gelen birçok misafirimiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından safranlı lokum yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından safran tarlasında hasat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA