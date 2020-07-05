Karabük'te 3 mahalle karantinaya alındı
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Karabük'te 3 mahalle karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

Karabük'te 3 mahalle karantinaya alındı
05.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:38

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi'nin 5 Temmuz saat 24.00'ten 19 Temmuz saat 24.00'e kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Manşet

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