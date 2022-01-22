Karabük'te 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde Serap Aslan'ın oturduğu 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine 3 çocuğuyla evden çıkan Aslan, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Alt katta oturan Fatma Akgöz, gazetecilere, evine yangının olduğu daireden su sızdığını ve dairesinin büyük zarar gördüğünü söyledi.