Karabük'te 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Karabük'te 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı

KARABÜK'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmasının ardından vaka sayısı sıfırlandı. Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmasının ardından yeni vakaya rastlanmadı. Yaklaşık 4 bin nüfuslu Ovacık'ta 30 Ocak, 20 bin nüfuslu Yenice'de 1 Mart ve yaklaşık 9 bin nüfuslu Eflani ilçesinde 4 Mart'tan bu yana yeni vakaya rastlanmadı. Yenice ilçesinde vaka sayısının sıfırlandığı kaymakamlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. Ekiplere ve vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Bugün itibari ile ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere Covid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı