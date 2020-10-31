Karabük'te 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Karabük'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ekim'de merkez 100. Yıl ve Safranbolu Barış mahallelerindeki iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerinden tablet, akıllı telefon ve yaklaşık bin lira ile başka bir iş yerinden sigara çalındığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüpheliler Ş.K, D.T. ve S.K'nin Bartın'da olduğunu tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen tablet, cep telefonu, 7 paket sigara ve 4 bin 940 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu