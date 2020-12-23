Karabük'te 3 ayrı ev ve iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama
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Karabük'te 3 ayrı ev ve iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama

23.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:47
Karabük'te 3 ayrı ev ve iş yerinde hırsızlık: 2 tutuklama

Karabük'te üç ayrı ikamette ve iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te üç ayrı ikamette ve iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde üç ayrı ikamette ve iş yerinde geçtiğimiz hafta hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen C.Ü, T.Y ve M.A düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ü ve T.Y isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M. A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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